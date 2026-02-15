◇練習試合楽天7―4阪神（2026年2月14日宜野座）楽天の開幕投手最有力の荘司が阪神戦で今春初実戦に臨み、2回を無安打無失点に抑えた。球場表示で最速155キロを計測。「こういうピッチングをしっかり重ねていって、手応えのあるものをつかんでいけたら」と力を込めた。2回1死では新加入の前田健に学んだツーシームで高寺を中飛。「もう少し動きが出れば良かったけど、その前に投げた（見逃しの）カットボールとの組み