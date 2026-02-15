◇練習試合DeNA2―9ロッテ（2026年2月14日宜野湾）納得のマウンドだった。DeNA・藤浪が、ロッテとの練習試合で今キャンプ初の実戦登板。先発し2回を投げて2安打1失点（自責点0）、直球の最速は155キロを計測し、順調な仕上がりをアピールした。“日本仕様”の調整が功を奏している。昨季までプレーした米国ではキャンプ中の球数が厳しく制限されるが、本来は「投げてつくっていくタイプ」と強調。第2クールは11日から3日