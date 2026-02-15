家庭の事情で合流が遅れていた西武のネビンが、南郷キャンプに合流。ランチ特打では28スイングで柵越えはなかったものの、中堅から逆方向へ鋭い当たりを連発した。「久々に（チームメートと）会えるのもあるので非常に楽しみにしていました」。昨年までのチームメートでアストロズに移籍した今井について「凄くいい成績を残すんじゃないかな」と活躍に太鼓判を押した。