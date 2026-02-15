期待の表れだ。沖縄・那覇での2次キャンプ初日。巨人・リチャードが、阿部監督からマンツーマン指導を受けた。現在はコンタクト率を上げるように指示されており「言われたことを頑張るだけです」と汗を拭った。意識は打球にも表れた。フリー打撃の35スイングで、ほとんどが中堅から右方向。1本のみだった柵越えも右越えだった。4番候補としても期待される右打者は「体を開かないように意識しながらやってました」と説明。持ち