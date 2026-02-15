【過去と未来の交差点】タレント・大沢あかね（40）の“美人化”が話題だ。サバサバしたキャラクターでバラエティー番組を中心に活躍してきたが、不惑を超えて急激に美貌に磨きがかかった。初の美容本「遅咲き肌管理オタク美容に全ぶり」（ワニブックス）も出版されるなど、その変身ぶりが注目されている。美容に力を入れ始めた理由とは？心変わりのきっかけを聞いた。（井利萌弥）潤ってほんのり輝くような“水光肌”