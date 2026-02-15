◇練習試合ロッテ9―2DeNA（2026年2月14日宜野湾）昨オフの現役ドラフトで阪神から加入したロッテ・井上が、今季初の対外試合・DeNA戦で“移籍初安打＆初打点”となる2安打1打点をマークした。「5番・左翼」で出場し、2回先頭で藤浪の初球を中前打。「結構“緊張しい”なので1球目空振りでもいいやっていう気持ちで振って、ヒットゾーンに飛んでくれたので良かった」。7回2死一塁からは左越え適時二塁打し、と持ち前の長