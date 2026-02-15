芝クッション値9.6＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.6％、4角12.4％ダートG前6.8％、4角5.8％※土曜午前5時30分。芝は時計こそ水準だが、向正面から直線にかけて内柵沿いに傷みがあり、土曜はやや外伸び傾向。差し馬には絶好の馬場状態と言える。ダートは前が残りやすい。