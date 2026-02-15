芝クッション値10.9＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前8.8％、4角8.2％ダートG前8.6％、4角8.9％※土曜午前6時。芝はコース全周にかけて内側に傷みがある。直線は横にばらけての追い比べに。ダートは週中の雨がなかなか乾かない。先行力が生きるコンディション。