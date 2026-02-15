巨人の開幕投手候補の山崎が今春初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。打者10人から、3奪三振など順調な調整に「いいボールは何球かありましたし、だいたい狙った所に投げられている。そんなに悪くはなかった」と話した。昨季まで2年連続開幕投手だった戸郷も登板し、打者9人と対戦してキャベッジの一発を含む2安打3四球だった。≪松本移籍後初打席初安打≫日本ハムから巨人にFA加入した松本が、今春初めてライブB