◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ アメリカ7−4日本(大会9日目/現地14日)カーリング女子予選リーグの第4戦に挑んだ日本は、アメリカに完敗。通算1勝3敗となりました。第3エンドに2点を奪われ、1−2となりますが、続くエンドは有利な後攻ですぐさま反撃。サードの小野寺佳歩選手がダブルテイクアウトを決めると、スキップ吉村紗也香選手が隙間を通すプレッシャーのかかるショットで2点を取り返