ヤクルト・山田が左脇腹の張りで沖縄・浦添キャンプの練習を午前中で切り上げ、病院で検査を受けた。池山監督は渋い表情で「オープン戦に入ってくると無理もさせられない。治療に専念してもらって、早くチームに合流できるように備えてもらいたい」とし、当面は離脱すると明かした。山田はシートノックで三塁を守っていたが途中で切り上げ、タクシーに乗り込み病院に向かった。また、並木と内山が「左脇腹の張り」、8日に「左