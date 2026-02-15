ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿選手が、インタビューに応じ、憧れの存在を明かしました。銀メダルと銅メダル、日本人のメダル獲得に沸いた男子シングル。その試合から時間が経ち、銅メダルに輝いた佐藤選手がインタビューで、憧れの存在として羽生結弦さんの名前を挙げる一幕がありました。また羽生さんの演技をみることをルーティンとしており、「去年の世界選手権から(その