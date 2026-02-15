本日は東西メイン共に春を占う重要なステップレースだが、AIのセレクトは京都11Rの京都記念。メンバー中唯一のG1馬ヘデントールを指数84でトップ評価とした。デビュー以来【6・2・0・1】の安定感はメンバー随一。特に目覚ましい成長を遂げた3歳夏以降の近5戦は、G1・2戦を含んで【4・1・0・0】。天皇賞馬が59キロでも貫禄の走りを見せる。小差の指数81で続くのが昨年の菊花賞2着エリキング。実力派ぞろいの明け4歳世代の期待馬だ