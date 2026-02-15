「素の志村けんさん」で人気のものまね芸人レッツゴーよしまさ（36）が「レトロガチャガチャ愛好会」の会長に就任した。カプセルトイ業界関係者や収集家らと昨年11月29日に立ち上げた会で、古き良き「レトロガチャ」の灯を守っていく。昭和の多彩なものまねで知られるが、1980〜90年代のカプセルトイ収集家の顔も持つ。集めるのは商品説明の台紙、販売機、中の商品と幅広い。ディスプレー台紙が数千枚に、トイも1万個超と膨大