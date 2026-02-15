「日本ハム紅白戦、白組１−３紅組」（１４日、エナジックスタジアム名護）阪神から移籍した日本ハム・島本浩也投手が１４日、３３歳の誕生日に貫禄の新天地デビューを飾った。紅白戦の２番手で登板し、１回１安打無失点、１奪三振。浅間のバットをへし折って遊直に仕留めた場面には「左打者の内角にしっかり投げられた。自分の長所なので」とうなずいた。阪神時代はキャンプ休日に重なることが多く、記憶にないというバース