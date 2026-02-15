◇ミラノ・コルティナ五輪第9日ショートトラック女子1000メートル（2026年2月14日ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートトラックの女子1000メートル予選が14日（日本時間15日）に行われ、日本からは平井亜実（トヨタ自動車）、渡邉碧（トヨタ自動車）、中島未莉（トヨタ自動車）が出場した。日本女子としては史上初のメダル獲得も期待された。第1組の平井亜実（トヨタ自動車）は、1分29秒276で4位に終わり敗退。