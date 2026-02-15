■ミラノ・コルティナオリンピック™ショートトラック女子1000m予選（日本時間15日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？女子1000mの予選が行われ、日本勢はエースの中島未莉 （22、トヨタ⾃動⾞）、平井亜実 （28、トヨタ⾃動⾞）、渡邉碧（26、トヨタ自動車）が出場したが、3選手と