「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）合宿初日を迎えた侍ジャパンの井端弘和監督（５０）は強力援軍の参戦に「ありがたい」を連発した。自身が声かけをして日米通算５０７本塁打の松井秀喜氏とメジャー経験豊富なダルビッシュ有投手のレジェンド２人がそろい踏みしたことに「日本とアメリカで実績のある選手。プラスにしかならない」と力説。練習中には松井氏と２人で話し込むなど「すごくありがたい。アドバイスを求めて