操作方法を教わりながらロボットを動かす生徒たち＝９日、厚木市のクラーク記念国際高校日中の中高生がロボットの操作技術を競う交流イベントが９日、厚木市のクラーク記念国際高校で開かれた。両国関係の悪化を背景に友好イベントの中止が各地で相次ぐ中、中国側の生徒らの強い希望で来日が実現した。「こんな時だからこそ」─。直接顔を合わせた生徒らは、親睦と相互理解を深める意義を体感していた。交流イベントには、同校