中島健人が主演するドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）の放送日時が、4月28日から毎週火曜22時と決まった。また追加キャストとして、田中麗奈、鈴木福、曽田陵介、光石研、馬場徹、齋藤潤、中原丈雄、萬田久子、柄本明、舘ひろしの出演が発表された。光石はドラマの舞台・北九州市の出身。【写真】ドラマ『コンビニ兄弟』豪華＆個性派追加キャストをイッキ見本作は、北九州市・門司港にあるコンビ