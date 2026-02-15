巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１４日、対外試合“開幕投手”となる１５日の広島との練習試合（那覇）へ、好投を継続していく決意を示した。ブルペンで３４球の投球練習を行い「期待にはしっかり応える投球にしたい。まずは自分のいい球をしっかり投げていけたら。ストライク先行で打者と勝負していきたい」と意気込んだ。プロ初実戦だった１１日の紅白戦では佐々木、石塚から三振を奪うなど１回無