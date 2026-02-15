ドジャースが１３日（日本時間１４日）、アリゾナ州グレンデールでバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。３月のＷＢＣに出場する大谷翔平投手（３１）は、ブルペン入りしたが、同大会では打者に専念することを明言。大会２連覇への決意を口にした。エース格として期待される山本由伸投手（２７）は、ライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板し、のべ５人の打者に対して２０球で２三振を奪うなど順調な調整ぶりを見せた。早くもスイ