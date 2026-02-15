◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）１次リーグで日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは４戦目で同１０位の米国と対戦。第８エンド（Ｅ）を終わって、３−７と４点差に広げられた。３−３の同点で後半に入った第６Ｅ。フォルティウスは有利な後攻だったが、意図した陣形をなかなか作れない。最後、最終投者（スキップ）の吉村紗也香が、相手のストーン（石）に当