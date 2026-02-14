2026年2月8日、第51回衆議院議員総選挙が実施されます。 そして、選挙の時期になると、立候補者の名前やスローガンを大きな音量で連呼しながら走り回る「選挙カー」を街中のいたるところで目にするようになります。 朝から晩まで響き渡る大きな音に対して、少し静かにしてほしいと感じる人も少なくないかもしれません。 しかし、実は選挙カーによる活動は、候補者が好き勝手におこなっているわけではないよう