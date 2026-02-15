（横綱昇進披露宴/）昨年5月に大相撲の第75代横綱となった大の里（25＝二所ノ関部屋）の昇進披露宴が14日、東京都内のホテルで開かれ、木原稔官房長官や日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）ら約2000人が出席した。大の里は史上最速13場所で横綱に昇進したが、その後4場所で優勝は1回。昨年九州場所は途中休場。1月の初場所も10勝に終わった。冒頭で八角理事長が「これからが正念場。重