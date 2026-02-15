母が大好きだった東京マイルを先頭で走り抜けたドリームコア。重なるのはG1・2勝・名牝ノームコアの面影だ。母でも重賞2勝（18年紫苑S、19年富士S）を挙げたルメールは「1、3、1着と実績のある馬だったので自信を持って乗りました。いい瞬発力でしたね」と満足そうに振り返った。最大の難関は残り400メートル地点。好位インからはじけるだけの手応えでも、前の2頭をさばくスペースがない。ジリジリとじれる展開。それでも集中