11番人気のジッピーチューンが好位から伸びて2着。初コンビの北村友は「テンションが高かったが、レースではリラックスできた。追って反応良く伸びてくれた」と振り返る。林師は「ジョッキーがうまくしまいの脚を引き出してくれた。テンションが高いのが課題。今後のことはオーナーと相談して決めたい」と語っていた。