7番人気のヒズマスターピースが極端に頭の低い走法で3着に逃げ粘った。初騎乗の佐々木は「特殊な走りをするが、リズム良く行けて頑張ってくれた。フォームを矯正せず、このままの走法で行った方が良さそう」と言う。3月3日付で定年引退を迎える国枝師は「スタートが天才的にうまいので抑えるより、こういう形（逃げ）がいい。今後は応援するよ」と語っていた。