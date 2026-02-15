女子滑降で転倒し、雪面に打ち付けられたボン(C)Getty Images壮絶なアクシデントの代償は、やはり大きかった。ミラノ・コルティナ冬季五輪のアルペンスキー女子滑降で転倒し、左足脛骨の複雑骨折で3度の手術を受けているリンゼイ・ボン（米国）。さらに2度の修復手術を予定しているという41歳は、片足断裂の危機に瀕しているという。【動画】左膝の大ケガを負ったリンゼイ・ボンの転倒シーンを見るそもそも無謀な挑戦だった。