名手ジェームズに下された採点に豪州メディア内で不満が相次いだ(C)Getty Images日本勢の躍進が光った一夜に、“異論”が飛んだ。国際的にも話題沸騰となったのは、現地時間2月13日に行われたスノーボード男子ハーフパイプ決勝だ。日本代表の戸塚優斗が金メダルに輝き、山田琉聖も銅メダルを獲得した同競技は、「まさに桁外れ」（英公共放送『BBC』のティム・ウォーウッド氏）と絶賛されるハイレベルな争いが展開された。 【