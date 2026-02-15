きょうは低気圧が通過し、北海道は次第に雪や風が強まるおそれがあります。東日本と西日本は広く晴れて、空気が乾燥しそうです。きょうの予想最高気温は全国的に平年よりかなり高く、４月並みのお花見の頃のような暖かさとなりそうです。平年より多く雪が積もっている所もありますので、なだれや落雪、雪どけ水による冠水など、融雪災害にご注意ください。あすは日本海側で雪が降りますが、火曜日は次第に雪がやんで、広く晴れるで