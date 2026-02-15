M！LKの山中柔太朗（24）と超特急の郄松アロハ（25）が14日、都内でダブル主演映画「純愛上等！」（監督八重樫風雅）の公開記念舞台あいさつを行った。ライバル校のトップ同士が同居を機に心を通わせていくラブストーリー。山中は「何か一つでも響いてくれたら」と期待。郄松も「あったかい作品なので心がポッカポカになったでしょ」と自信の笑みを浮かべた。2人は役名を使った「鶴and亀」のユニットで主題歌「L