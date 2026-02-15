実力馬スズハローム（牡6＝牧田、父サトノダイヤモンド）が約1年10カ月ぶりの復活V。直線外から上がり3F最速32秒7の末脚で差し切った。ガッツポーズが飛び出した藤懸は「普段はやんちゃですけど今日は格好良かったです。毎日調教に乗っていたし厩舎一丸となってつかんだ大きな1勝。とてもうれしいです」と笑顔。24年CBC賞2着以降は不振が続いたが、待望のオープンクラス初Vとなった。牧田師も「体も増えて筋肉がパンプアップ。