3歳1勝クラスは、7番人気ナムラコスモス（牝＝大橋、父ダノンプレミアム）が中団待機から鋭く伸びて差し切りV。未勝利から連勝を飾った。田口は「ゲートは立ち遅れたが、調教の動きが良かったので自信があった。リズム良く運んで、最後はいいところを抜けて来られた。牡馬相手にいい勝ち方だったと思う」と振り返った。