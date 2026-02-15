京都5R・新馬戦（ダート1800メートル）は1番人気リアンドゥクール（牝＝佐藤悠、父キズナ）が好位から抜け出し、3馬身半差の快勝。勝利に導いたハマーハンセンは「4コーナーでいい手応えだったし抜け出してからも反応が良かった。まだ子供っぽいところはありますが能力は高い」と評価した。馬体重536キロの大型牝馬。全姉スニーカースキルもダートで2勝しており、血統的にも砂路線で活躍が期待できそうだ。