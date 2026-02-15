巨人の育成３年目・園田純規投手（２０）が１４日、２軍キャンプで行われた実戦形式のライブＢＰに登板した。小林、郡、萩尾を相手に１６打席で４安打無四球。変化球は持ち球の全球種を試投した。「イメージ通りに投げられた。ランナーを想定して三振を狙いにいったり、ゴロを打たせにいく配球もできていた」と納得の表情。大竹２軍投手コーチは「久しぶりの対バッターで、これだけ投げられたのでオッケー。段階を踏んでいけば