3番手追走の5番人気サンデイビス（牡8＝村田、父ジョーカプチーノ）が1番人気ジューンベロシティを差し切った。24年京都ハイジャンプ以来となる重賞2勝目。現役91人目となるJRA通算100勝（2358戦目）を達成した上野翔（40）は「凄くうれしい。勝ち鞍に関しては馬が走ってくれないとどうしようもないので、凄く幸せな気持ちでいっぱいです」と喜んだ。