巨人の松本剛外野手（３２）が１４日、日本ハムからＦＡ移籍後初打席初スイングで初安打を放った。那覇キャンプ初日にカウント１―１から行ったライブＢＰに今季初めて臨み、山崎伊織投手（２７）から右中間にライナーで運んだ。中堅のレギュラー候補が背番号「９」での初の実戦形式で持ち味の広角打法を披露した。開幕投手候補の山崎も許した安打はこの１本のみで、打者のべ１０人に１安打３奪三振と好投した。直球の軌道から