今年の年俸調停公聴会がマーリンズのカルビン・フォーシェー投手で終了。同投手の要求額２０５万ドル（約３億１４００万円）に対し、球団提示の１８０万ドル（２億７５００万円）が支持された。これで調停に申請した１２選手がすべて終わり選手側の８勝４敗となった。１９７４年に開始された年俸調停の通算成績は３６２対２７８で球団側が支持されることがまだ大差でリードしている。それだけに、今回の選手側８勝４敗は１９９６