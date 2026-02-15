◇練習試合阪神4―7楽天（2026年2月14日宜野座）南国の地で、阪神の2年目左腕・伊原が存在感を放った。今春初の実戦登板で2回1安打無失点。2番手としてマウンドに上がり、3三振を奪う力投で成長ぶりを示した。「内容としては、あまり良くないボールだったり、まだまだ足りない部分が凄く明確にはなった。シーズンに向けて、突き詰めていかないところはたくさんある」あくまでも試運転を強調。それでも順調な調整ぶりを