◇練習試合阪神4―7楽天（2026年2月14日宜野座）今春の実戦初安打を放った。「1番・中堅」で先発出場し、4回先頭で2番手・藤井が投じた外角直球を、うまく合わせて左前打。「（安打は）出たら出たで楽ですけど」と話した上で、「タイミングを合わせに行って、どこがズレているか見るのが目的。結果はそこまで気にはしない」と話した。ここからも内容を重視し、実戦を積んでいく。