◇練習試合阪神4―7楽天（2026年2月14日宜野座）阪神・伏見は加入後、対外試合で初めてマスクをかぶり、才木、伊原ら4投手を好リードした。持ち前の強肩も披露。2回1死一塁から村林の二盗を阻止して三振併殺を完成させ、5回無死一塁でも武藤の二盗を刺した。「最低限のところ。しっかり投げればアウトになる」と満足げながら、バットの方は三ゴロ併殺、四球と快音なし。「実戦（勘）のズレを感じた。どんどん修正したい