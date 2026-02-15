阪神の沖縄キャンプを視察中の岡田彰布オーナー付顧問（68）が14日、報道陣に取材対応し、左アキレス腱損傷で離脱した石井大智投手（28）の代役に、新外国人のカーソン・ラグズデール投手（27）を候補に挙げるなど、岡田節を披露した。佐藤輝明内野手（26）、森下翔太外野手（25）が参戦するWBCの影響にも触れた。◆石井離脱石井のけが以外は順調というか、まああれやけどなあ。そのけががめっちゃ大きいけど。なあ。こんな