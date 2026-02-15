◇練習試合阪神4―7楽天（2026年2月14日宜野座）阪神・中野は「2番・二塁」で先発した今春初実戦で、初適時打も放った。1―0の5回2死一、二塁。左腕・林に対してカウント1―1から6球連続ファウルで粘った末に右前へと運び、「いい打席を送れた」と振り返った。1打席目から左飛、遊飛と凡飛が続いた中で「（手元まで）投球を入れ気味にした」と3打席目にきっちり修正。キャンプ序盤は体調不良で出遅れ、8日・日本ハム戦や