右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）からの復活を期す阪神・下村海翔投手（23）がキャンプ第3クール4日目の14日、今春初めて宜野座組に合流し、プロ入り後初めて藤川監督ら1軍首脳陣が見守る中でのブルペン投球を敢行した。直球中心の32球に、視察した他球団スコアラーからは感嘆、警戒の声が相次いだ。23年ドラフト1位右腕が鮮烈な“1軍デビュー”を果たした。下村から放たれるボールは、捕手が構えるミッ