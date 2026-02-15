【亀山つとむCHECK！】下村のブルペン投球を見た。低めに伸びてくる軌道は村上をほうふつさせるもので、決して剛球というイメージではなく、切れと制球で勝負するタイプだと感じた。途中で数球の変化球を投げたが、すぐに藤川監督が指示して、その後は再び真っすぐのみになった。おそらく「今日はストレートだけでいいぞ」と言ったのだと予測する。監督は一昨年4月のトミー・ジョン手術からの復帰過程で、自らの目で現状をチェ