◇練習試合阪神4―7楽天（2026年2月14日宜野座）阪神・才木が上々のスタートを切った。先発として今春初の実戦登板。予定の1イニングを球数22、打者5人と対戦して1安打1奪三振の無失点に抑えた。「問題なく投げられたのでまずはそこが一番」。直球は最速154キロを計測。1死一、二塁からは4番の黒川を勝負球で料理した。カウント2―2から低めのフォークで空振り三振。「（空振り三振は）凄く理想通り。いい感じです」。9