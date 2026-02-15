◇練習試合阪神4―7楽天（2026年2月14日宜野座）レギュラー奪取へ、打撃でアピールした。5回1死一、二塁からの第2打席で相手3番手・林の低め直球をはじき返し、左前先制打。結果は4打数1安打ながら、思いきりのいい打撃を披露し、6回までの3打席はすべて初球からスイングを仕掛ける積極性も示した。「打つしかないので、打っていきたい。自分のスイングというか、それをずっとやり続けている」。左翼でフル出場した高卒5