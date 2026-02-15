◇練習試合阪神4―7楽天（2026年2月14日宜野座）石井の負傷離脱後、初の対外試合となった楽天戦（宜野座）で、ポスト石井を目指す中継ぎ右腕がアピール合戦を展開した。不動のセットアッパーで、昨季も50試合連続無失点という圧倒的な存在感を発揮した右腕が左アキレス腱損傷で離脱。現在は帰阪して治療に取り組んでいるが、最悪の場合、シーズン大半を棒に振る可能性も否定はできない。連覇のためには、その穴を埋める必