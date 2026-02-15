◇練習試合阪神4―7楽天（2026年2月14日宜野座）阪神の新外国人・ディベイニーが実戦で初めて中野とコンビを組んだ。対外試合デビューを果たした8日の日本ハム戦（練習試合）に続いて「3番・遊撃」で先発出場し、打撃は2打数無安打1四球も、守備では収穫を得た。中野と初めて二遊間を結成。併殺機会は訪れなかったが、試合中もベースカバーやポジショニングなど密にコミュニケーションを図り、「（連係は）もう大丈夫か